Таллин, , 11:58 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Эстонии случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки возросло на один и стало составлять 1 982. Об этом 23 июня сообщает департамент здоровья страны.

«Вирус … диагностировали у 1982 жителей Эстонии в различных регионах страны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время никто в стране не умер от COVID-19 и потому суммарное количество летальных исходов по-прежнему составляет 69.

Кроме этого, уточняется, что на территории страны было проведено в общей сложности свыше 103 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию и что в настоящее время в больницах страны от COVID-19 лечится шесть пациентов, один из которых подключен к аппарату ИВЛ.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что по последним данным, 116239 индонезийских граждан вернулись в страну во время пандемии.