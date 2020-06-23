Хабаровск, , 11:59 — REGNUM В Хабаровском крае более 10 тыс. жителей выбрали место голосования по поправкам к Конституции РФ вне избирательных участков. Для них голосование будет организовано на коллективных площадках — на придомовых территориях, во дворах школ, в других общественных местах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Всего в списки избирателей в регионе внесено 982 497 жителей. Из них порядка 30 тыс. подали заявление на выбор более удобного для них избирательного участка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае активно голосуют по поправкам к Конституции досрочно.