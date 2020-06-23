Брянск, , 13:11 — REGNUM Снижение заболеваемости и отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки отмечается в Брянской области. В связи с этим снимаются некоторые ограничения режима безопасного поведения и разрешено провести торжественный марш военных, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.

Торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением вооружения и военной техники состоится 24 июня в Брянске. С этого дня также возобновляется работа объектов розничной торговли непродовольственных товаров площадью до 400 кв. метров в торговых центрах без отдельного входа.

Возобновляется плановая вакцинация взрослого населения и проведение экзаменов на право управления транспортными средствами. При этом на территории области продолжает действовать масочный режим и самоизоляция для граждан старше 65 лет.