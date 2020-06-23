Симферополь, , 12:50 — REGNUM За последние сутки в Крыму выписали из больниц 13 человек, госпитализированных ранее с коронавирусом. Об этом 23 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«Всего с выздоровлением из больниц выписаны 416 пациентов, 13 из них — за последние сутки», — уточнили чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в РК подтверждено 623 положительных теста на коронавирус. Госпитализированы 187 граждан, 11 — в тяжёлом состоянии. 22 человека умерли.

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