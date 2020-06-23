Калуга, , 12:02 — REGNUM 54 положительных теста на коронавирус подтверждено в Калужской области за последние сутки, сообщает 23 июня корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

По данным областного оперштаба, всего в регионе подтверждено 5 тыс. 744 положительных теста. 2 тыс. 542 человека находится на лечении, 3 тыс. 159 человек выздоровели, 43 человека умерли. Больше всего подтверждённых тестов — в Калуге (687), в Обнинске (462), в Боровском районе (255), в Жуковском районе (176), в Малоярославецком районе (170) и в Дзержинском районе (120).

Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции на территории региона продолжает улучшаться. Показатель заболеваемости снизился с 56,4 до 46,1 на 100 тысяч населения. Темп снижения составил 18,3%. Коэффициент распространенности инфекции составляет 0,8.

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