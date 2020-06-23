Артём, Приморский край, , 11:56 — REGNUM У нескольких членов участковой избирательной комиссии в Артёме Приморья выявлено заражение коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Крайизбирком Приморья усиливает меры санитарной безопасности в преддверии дня голосования по поправкам к Конституции РФ. Члены избиркомов сдают тесты на коронавирус.

«Коронавирус выявили у нескольких членов УИК № 318 в Артёме. Всю комиссию отстранили от работы на карантин, заражённых сотрудников — на лечение. Помещение, где работали люди, уже обработано дезсредствами», — сказали в оперативном штабе.

23 июня назначили новый состав УИКа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области избирателям будут мерить температуру тела перед голосованием по Конституции. Для избиркома закуплено 15 тыс. бесконтактных термометров.