Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Свыше 4,5 млн человек по всему миру выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 23 июня американский университет Джонса Хопкинса.

По информации на 11:33 мск, в мире выздоровели 4 540 947 человек. Больше всего выздоровевших в США — 640 198 человек. В Бразилии таковых почти 602 тыс., в России — около 356 тыс.

Эти же страны лидируют в мире по количеству подтверждённых случаев заражения. В США за время эпидемии выявили 2 312 302 носителя коронавируса, в Бразилии — более 1 млн 106 тыс. человек, в России — свыше 591 тыс. человек. Всего в мире насчитывается более 9 млн 100 тыс. случаев коронавируса.

Скончались по всему миру более 472 тыс. человек.