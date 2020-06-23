Симферополь, , 11:54 — REGNUM В больницы Крыма госпитализированы 187 пациентов с коронавирусом. Об этом 23 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«В медучреждениях республики продолжают лечение 187 пациентов с подтвержденным коронавирусом», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у десяти граждан. Всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в РК подтверждено 623 положительных теста на коронавирус.