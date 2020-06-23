Ставрополь, , 12:06 — REGNUM Школы Ставрополья будут обеспечены специальным оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактной термометрии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания по подготовке образовательных учреждений региона к будущему учебному году.

Отмечается, что прием готовности школ Ставрополья будет осуществляться с учетом новых санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора. Средства на закупку оборудования для очистки воздуха и бесконтактной термометрии планируется выделить из краевого бюджета.

«Школы должны подойти к 1 сентября [2020 года] полностью подготовленными, все мероприятия по закупке и поставке нового оборудования нужно провести в сжатые сроки», — подчеркнул глава региона Владимир Владимиров.

По данным федерального оперативного штаба, к 10:35 23 июня в Ставропольском крае выявлен 4541 случай заражения коронавирусом нового типа. Выздоровели в регионе 2523 человек с подтвержденным диагнозом, 85 пациентов с COVID-19 скончались.