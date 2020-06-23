Уфа, , 11:54 — REGNUM 62 человека умерли от отравлений спиртосодержащей продукцией с начала года в Башкирии. Об этом 22 июня сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, при этом показатель смертности составил 1,5 на 100 тысяч населения. За этот же период в прошлом году было зарегистрировано 118 таких смертей.

По словам специалистов, основной причиной отравлений спиртосодержащей продукцией являются отравления этиловым спиртом.

Сообщается, что за пять месяцев текущего года в регионе спиртосодержащей продукцией отравились 14 детей. При этом 10 детей отравились в столице Башкирии.

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