Москва, , 11:47 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин выступит с обращением к выпускникам 27 июня во время общероссийского «Выпускного-2020», который пройдёт в онлайн-режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

«С поздравлением к выпускникам выступит президент России Владимир Путин. Напутствия ребятам передаст министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, региональные министры, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников», — говорится в сообщении.

Выпускной в онлайн-режиме можно будет посмотреть в трансляции в группе Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте». Мероприятие начнётся 27 июня в 12:00.