Красноярск, , 11:43 — REGNUM В Красноярском крае отменён режим чрезвычайной ситуации на территориях Ермаковского, Манского и Партизанского районов. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Решение об отмене режима ЧС в указанных районах приняли 23 июня на заседании правительства региона. Он действовал с 7 июня в связи с подтоплением посёлков. По информации краевой комиссии по ЧС, обстановка стабилизировалась.

В настоящее время краевые власти контролируют ситуацию в Козульском районе. Там после обильных осадков поднялся уровень воды в реке Большой Кемчуг. Подтопило приусадебные участки в Большом Кемчуге, Жуковке и Косачах. До жилых домов вода не дошла. Подготовлено три пункта временного размещения. Авиаразведка проводится с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Красноярского края, пострадавшим от паводка, оказали помощь добровольцы.

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