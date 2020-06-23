Ижевск, , 11:43 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 июня выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 1294 случая заражения SARS-CoV-2, сообщил глава региона Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в Можге — у пятерых человек, по трое новых носителей — в Ижевске, Сарапуле, Сарапульском и Завьяловском районах, по одному — в Воткинске, Глазове, Вавожском, Кизнерском и Малопургинском районах.

Полностью выздоровели в республике 861 человек, за последние сутки выписан 41 житель региона. 25 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 23 июня выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 66 188 случаев.