Москва, , 11:44 — REGNUM Меры, предпринятые для борьбы с распространением коронавируса в Москве, оказались одними из лучших в мире. К соответствующему выводу пришла международная консалтинговая компания BCG, сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике коронавируса.

Проведённое компанией исследование показало, что система принятых в Москве мер является одной из лучших в мире. Так, российская столица обеспечила широкий охват и большой масштаб тестирования как на ранних этапах, так и на пике распространения коронавируса. Например, количество проведённых тестов на тысячу человек в Москве в три раза превышает показатели Германии или Южной Кореи. Именно массовое тестирование объясняет низкий уровень смертности в городе, отмечают авторы исследования.

Помимо этого, важную роль сыграло своевременное введение режима самоизоляции. Причём наиболее существенный аспект этих ограничений — самоизоляция для лиц старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями была введена раньше прочих мер. Именно это решение, полагают авторы исследования, позволило не допустить увеличения смертности населения. Также положительную роль сыграло развертывание дополнительных коечных мощностей̆ под COVID-19.

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