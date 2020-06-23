Москва, , 11:34 — REGNUM Россия заняла 14-е место по количеству смертельных случаев из-за коронавируса. Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса.

По данным университета, первое место по числу смертей занимает США, где скончались 120,4 тыс. человек, на втором Бразилия — 51 271, на третьем Великобритания — 42 731. Далее следуют Италия — 34 657, Франция — 29 666, Испания — 28 324 и Мексика — 22 584. Данные приводятся по состоянию на 22 июня.

Отметим, по состоянию на 23 июня в России выявили 599 705 случаев заражения коронавирусом, в том числе 7425 — за минувшие сутки. По этому показателю Россия занимает третье место, уступая США и Бразилии.