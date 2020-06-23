Волгоград, , 11:40 — REGNUM В Волгограде 22 июня подтверждён ещё один летальный случай среди пациентов с коронавирусом, рассказали в региональном оперативном штабе. Скончалась 48-летняя женщина.

Жительница Волгограда не обращалась за медицинской помощью и лечилась дома самостоятельно. При ухудшении самочувствия она вызвала скорую, её госпитализировали в первую клиническую больницу. У женщины диагностировали коронавирус с двусторонней пневмонией. Она также страдала хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

С начала пандемии в регионе этот летальный случай стал 34-м среди пациентов с подтверждённым коронавирусом.