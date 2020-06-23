Москва, , 11:35 — REGNUM Общее количество проведенных на территории России анализов на коронавирус на сегодняшний день превысило 17,5 млн. Об этом 23 июня сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19.

«По состоянию на 22.06.2020 проведено 17 522 752 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса», — говорится в бюллетене.

Также в нем указывается, что в настоящее время в России под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находится 309 691 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в РФ было зафиксировано 153 летальных случая от COVID-19 и связанных с ним осложнений.