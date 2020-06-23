Симферополь, 23 июня 2020, 11:43 — REGNUM Пожилой крымчанин, госпитализированный с подтверждённым коронавирусом, скончался в больнице. Об этом 23 июня на ежедневном брифинге по ситуации с распространением коронавируса в республике сообщил замминистра здравоохранения РК Антон Лясковский.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в республике подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у десяти граждан. Всего с начала пандемии в РК подтверждено 623 положительных теста на коронавирус, скончались 22 человека.