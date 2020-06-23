Екатеринбург, , 11:56 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга одобрила отчёт главы города Александра Высокинского за 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

31 депутат проголосовал «за», двое — против (Константин Киселёв и Андрей Пирожков), ещё один парламентарий воздержался.

Отчёт рассматривался более двух часов. Хотя сам Высокинский и не выступал депутаты задали главе города множество вопросов. Большинство парламентариев выразили одобрение документу и деятельности мэра.

Как сообщало ИА REGNUM, прошлый отчёт мэра не был одобрен думой. Однако никаких политических последствий так и не последовало.

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