Цхинвал, , 11:29 — REGNUM Новый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлен в Южной Осетии. Об этом 23 июня сообщила агентству «Рес» замглавы Югосетпотребнадзора Анна Гаглоева.

Как рассказала чиновница журналистам, в течение последних суток на коронавирус проверили 66 человек. Положительным результат оказался у курсанта российского военного вуза, который приехал домой на каникулы. Пять человек в течение последних суток победили коронавирус и были выписаны из клиники.

«По данным на утро 23 июня 34 человека с лабораторно подтвержденным коронавирусом проходят лечение в инфекционной больнице Цхинвала, из них 33 — это курсанты и один человек из медперсонала. Под наблюдением в Южной Осетии находится 149 человек», — сказала Гаглоева.

Стоит отметить, что в Южной Осетии было зарегистрировано 84 случая заражения коронавирусом. 50 человек победили эту инфекцию. Летальных случаев от COVID-19 в республике не зафиксировано.

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