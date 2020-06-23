Москва, , 11:26 — REGNUM За минувшие 24 часа в России было зафиксировано 153 летальных исхода от COVID-19 и связанных с ним осложнений. Об этом 23 июня сообщает оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием.

Уточняется, что в связи с этим общее число умерших от COVID-19 в стране на данный момент составляет 8359.

Также указывается, что за этот же период в России было выявлено 7425 случаев заражения коронавирусом, а их суммарное количество теперь составляет 599 705.

При этом сообщается, что за прошедшие сутки в стране 12 013 пациентов вылечились от COVID-19 и их общее число возросло до 356 429.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составил 1081.