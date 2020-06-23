Редвуд-Сити, США, , 11:23 — REGNUM Публикация с анонсом игры Skate 4 стала самым популярными твитом компании Electronic Arts за всю историю её существования. Об этом 22 июня сообщил портал VGC.

Публикация набрала больше 141 тыс. лайков и 62 тыс. репостов. Тем не менее, подробности предстоящего проекта пока не сообщались.

Напомним, Skate — это популярная серия видеоигр в жанре «симулятора скейтбординга». Релиз первой части состоялся в 2007 году.

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