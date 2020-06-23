Симферополь, , 11:36 — REGNUM Из десяти подтверждённых за последние сутки в Крыму положительных результатов тестов на коронавирус два выявлено у приезжих граждан. Об этом 23 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Из общего количества зарегистрированных случаев — два завозные из других субъектов РФ», — отметил Аксёнов.

По его словам, люди прибыли на полуостров из Уфы и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую инфекцию у десяти граждан. Всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в РК подтверждено 623 положительных тестов на коронавирус.