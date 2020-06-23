Вологда, , 11:24 — REGNUM Чистоту голосования, соблюдение прав граждан и в итоге легитимность процедуры голосования в Вологодской области обеспечат более шести тысяч общественных наблюдателей, заявил председатель Общественной палаты Вологодской области Вячеслав Приятелев. Об этом сообщили журналисты портала Вологда.рф.

«Общенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ имеет надполитический характер. Поэтому Общественная палата формирует списки общественных наблюдателей. Планируем задействовать более 6 тысяч человек. Институт общественного наблюдения — это гарантия прозрачности всех процедур, начиная с опечатывания ящиков, заканчивая подсчетом голосов», — отметил Приятелев.

Он добавил, что наблюдатели также будут обеспечивать соблюдение прав граждан и реагировать на их обращения и жалобы. Это, по словам председателя Общественной палаты, придаст процедуре общенародного голосования легитимность.

Наблюдателями планируется обеспечить все участковые избирательные комиссии, которых в Вологде откроется 127. Еще 14 участков будут созданы в местах временного пребывания избирателей: в больницах, роддомах и исправительных учреждениях. На этих участках также будут присутствовать наблюдатели.

Как сообщили журналисты, в состав наблюдателей войдут представители профсоюзов, НКО и политических партий. Это, по их словам, свидетельствует об отсутствии «партийной окраски» голосования.