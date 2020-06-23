Рязань, , 11:24 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены в Рязанской области за минувшие сутки, сообщает региональная оперативная рабочая группа. Выписаны с выздоровлением 157 человек.

Общее количество подтверждённых положительных тестов на коронавирус составляет 4900. В целом с начала пандемии в регионе выздоровели 3112 человек. В тяжёлом состоянии находится 41 пациент, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Ещё 43 положительных теста направлены на подтверждение в региональный минздрав.