Ростов-на-Дону, , 11:19 — REGNUM В Ростовской области жителей бесплатно протестируют на антитела к коронавирусной инфекции. Пройти процедуру можно вне зависимости от наличия или отсутствия исследований на SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона 23 июня.

Тест смогут пройти жители Ростова-на-Дону, Шахт, Волгодонска, Каменска-Шахтинского и Таганрога. Действовать льготный период будет в период проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ — С 25 июня по 1 июля 2020 года.

Всем желающим сдать тест на антитела к коронавирусу необходимо заполнить анкету и дистанционно записаться на процедуру сдачи крови.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону с 25 мая жители региона могут сдать платный тест на антитела к коронавирусу в областном консультативно-диагностическом центре (ОКДЦ). Стоимость теста составляет 900 рублей без учёта забора крови.

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