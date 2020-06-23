Вена, , 11:18 — REGNUM Игру SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated взломали за день до официального релиза. Об этом 23 июня сообщается на сайте cybersport.ru.

Релиз игры состоится сегодня, 23 июня. Напомним, Rehydrated — это улучшенная версия оригинальной игры 2003 года.

В SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated игрокам предстоит спасти город Бикини-Боттом от вторжения роботизированной армии Планктона. Управлять при этом можно будет различными персонажами оригинального сериала: Губкой Бобом, Патриком, Сэнди и др.

Читайте ранее в этом сюжете: Авторы Dying Light 2 отказались от услуг Криса Авеллона

Читайте развитие сюжета: Анонс игры Skate 4 установил новый рекорд по популярности