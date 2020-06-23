Белград, , 11:20 — REGNUM На территории восьми общин (районов) Сербии из-за разлива рек в результате проливных дождей введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 23 июня сообщает национальное телевидение страны со ссылкой на местные власти и экстренные службы.

Также указывается, что сильные дожди в Сербии продолжаются в течение нескольких дней и что самая критическая ситуация сложилась в западной части страны.

Кроме этого, сообщается, что в результате этих дождей произошли разливы нескольких местных рек, что и стало причиной введения режима ЧС в восьми муниципалитетах.

«Река Любовия в Любовии подтопила около 700 домовладений, 70 семей было эвакуировано, разрушены два моста, под угрозой находится ещё пять», — приводит телеканал главу данного муниципалитета Милована Ковачевича.

Отметим, ранее начальник управления пожарных и спасательных подразделений МВД Сербии Горан Николич заявил, что наиболее критическая ситуация с разливом рек наблюдается в муниципалитетах Любовия и Гуча, так как рано утром там шел сильный дождь

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