Екатеринбург, , 11:20 — REGNUM В Свердловской области от COVID-19 умерли уже 75 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

За минувшие сутки власти подтвердили информацию о четырёх случаях смерти, по состоянию на 23 июня 2020 года. Причиной смерти стали последствия инфекции.

Сколько больных COVID-19 умерли от других заболеваний, не говорится. К примеру, в Пермском крае насчитывают 43 таких смерти, в Челябинской области — 45.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2020 года сообщалось, что почти половина скончавшихся от COVID-19 свердловских пациентов — старше 70 лет.

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