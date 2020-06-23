Москва, , 11:15 — REGNUM Экипаж Международной космической станции (МКС) не смог обнаружить источник утечки бензола из-за поломки прибора, сообщили на официальном сайте НАСА.

Отмечается, что анализатор воздуха AQM-1 сделал два замера воздуха в российском сегменте МКС, после чего сработал предохранитель. Прибор вернули в американский сегмент станции. Выяснилось, что внутри AQM-1 произошло короткое замыкание.

После неудачной попытки обнаружения источника бензола экипаж восстановил воздухообмен между сегментами МКС.

Напомним, 18 июня в НАСА сообщили, что источник токсичного бензола может находиться в одном из американских модулей. По данным НАСА, к повышению уровня бензола мог привести очиститель воздуха.

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