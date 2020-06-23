Волгоград, , 11:23 — REGNUM Ещё 104 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2164 взрослых и 56 детей, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии выявлено 5622 носителя коронавируса. В данный момент на лечении находятся 3134 человека, из них 155 детей. За сутки выписаны 109 пациентов, в целом выздоровели 2454 человека.

Зарегистрирован один новый летальный исход. Всего в регионе скончались 34 пациента с коронавирусом.