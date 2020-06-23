Вроцлав, Польша, , 11:14 — REGNUM Techland объявила о завершении сотрудничества с известным игровым сценаристом Крисом Авеллоном. Соответствующее заявление было опубликовано 22 июня на официальной странице студии в Twitter.

https://twitter.com/TechlandGames/status/1275169717196554240

Причиной такого решения стали многочисленные обвинения в харассменте в отношении Авеллона. Представители Techland отметили, что уход сценариста никак не повлияет на разработку Dying Light 2.

Напомним, решение отказаться от услуг Авеллона приняли и другие игровые студии. Подобным образом поступили команды по разработке Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 и The Waylanders.

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