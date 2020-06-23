Казань, , 11:46 — REGNUM В Татарии на 23 июня коронавирус подтвердился с начала наблюдения у 4271 человека, за сутки инфицированы еще 40 пациентов, информирует общероссийский оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Выздоровели 3652 человека, скончались 13 пациентов (за сутки еще один умерший).

По данным регионального штаба, из числа новых носителей вируса в стационары госпитализированы 18 человек, 22 — получают помощь на дому. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в возрасте от 30 до 50 лет — 11 человек. Из числа новых зараженных — 18 человек проживает в Казани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии на 22 июня число носителей коронавируса составляло 4231 человек, выздоровели 3647 пациентов.

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