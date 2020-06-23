Ростов-на-Дону, , 11:12 — REGNUM В лабораториях Ростовской области за последние сутки проведено почти 2,7 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 июня.

Донские специалисты выполнили 2 тыс. 695 исследований. В настоящее время охват населения тестированием (на 100 тыс. человек) составил 104,4.

За весь период в Ростовской области выполнено более 223 тыс. тестов на SARS-CoV-2.

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