Сухум, , 11:24 — REGNUM В образовательной системе Абхазии нужно внедрять новые методики обучения, а также цифровые технологии и платформы. Об этом сказал новый министр образования республики Инал Габлия 22 июня, когда его представляли коллективу.

Представлял нового главу минобразования вице-президент Абхазии Бадра Гунба. Он выразил благодарность предыдущему министру, Адгуру Какобу и выразил уверенность, что новый руководитель ведомства продолжит повышать качество образования в стране. Габлия поблагодарил руководство страны за доверие.

«Важно идти к тому, чтобы внедрение новых методик в процесс изучения абхазского языка и других предметов школьной программы обрело своё обоснованно важное место во всей системе образования. Разработка цифровых технологий и платформ для детского обучения станут важным подспорьем», — сказал Габлия.

Стоит отметить, что Габлия был назначен министром образования указом президента Абхазии Беслана Бжании 19 июня. Новый глава ведомства ранее обучался и стажировался в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» в России. До назначения министром он был директором онлайн — школы абхазского языка.