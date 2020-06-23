Уфа, , 11:10 — REGNUM 52 носителя коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 23 июня сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По информации журналистов издания, всего в республике выявили 5011 фактов заражения коронавирусом. При этом 2482 человека справились с вирусом, в том числе 97 граждан — за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки в регионе не было зарегистрировано ни одной смерти от COVID-19. Таким образом, от этой болезни в Башкирии скончались 19 пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что уровень безработицы в регионе достиг 5%. В настоящее время признаны безработными 80 326 жителей республики. 35% зарегистрированных безработных потеряли работу в результате пандемии (после 1 марта текущего года).

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