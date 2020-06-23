Петропавловск-Камчатский, , 11:20 — REGNUM Здравоохранение Камчатского края перешло на «московскую» модель медпомощи при коронавирусе. На получение результатов тестов теперь отведено не более двух суток, в регионе разворачивают коронавирусные госпитали и «больницы долечивания», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Перестройка» в здравоохранении Камчатки произошла после изучения ситуации московскими медиками, которые были командированы в регион по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«Рассчитываем, что «московская модель» у нас даст такой же эффект, как в Москве и заболеваемость пойдёт на убыль. Сегодня в регионе развернуто 816 коек в семи стационарах. При этом 300 коек постоянно доступны. Это существенно превышает нормативы Минздрава РФ», — рассказал врио главы Камчатки Владимир Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, Генеральная прокуратура России взяла на контроль ситуацию с коронавирусом на Камчатке.