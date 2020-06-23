Пятигорск, Ставропольский край, , 11:12 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев смерти пациентов с COVID-19 на Северном Кавказе по состоянию на 10:35 23 июня достигло 652. За минувшие сутки в округе зарегистрировано десять летальных исходов: шесть в Дагестане, три в Ингушетии, один в Карачаево-Черкесии, сообщил федеральный оперативный штаб.

Больше половины случаев смерти в СКФО приходится на Дагестан, где, по официальным данным, умерли 357 человек, заразившиеся коронавирусом. В Ставропольском крае скончались 85 пациентов с подтвержденным диагнозом, в Ингушетии — 67, в Северной Осетии — 66, в Кабардино-Балкарии — 47, в Чечне — 20, в Карачаево-Черкесии — 10.

Всего на Северном Кавказе к настоящему времени выявлено 27 тыс. 769 фактов заражения коронавирусом нового типа, за последние сутки — 393. Выздоровели в округе 18 тыс. 134 человека с подтвержденным COVID-19, или 65,3% от общего числа заразившихся.