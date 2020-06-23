Красноярск, , 11:04 — REGNUM За минувшие сутки в Красноярском крае подтверждено 149 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в региональном оперштабе.

За всё время в регионе коронавирус выявлен у 7875 человек. 3132 человека уже выздоровели, в том числе 302 — за последние сутки.

За сутки в Красноярском крае скончались семь пациентов с коронавирусом. Общее число умерших — 93.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе случаи заражения зарегистрированы в 54 муниципальных образованиях.

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