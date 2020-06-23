Ростов-на-Дону, , 11:04 — REGNUM В Ростовской области коечный фонд, подготовленный для пациентов с коронавирусной инфекцией, заполнен на 31,5%. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 июня.

В настоящее время в госпиталях проходят лечение 717 пациентов, из них 34 человека находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Стационары заполнены на 31,5%.

Вместе с тем под медицинским наблюдением находятся 10 тыс. 333 человека, большинство из которых остаются на самоизоляции по месту проживания.

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