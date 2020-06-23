Нью-Йорк, США, , 11:04 — REGNUM В мае 2020 года число активных игроков GTA V выросло на 245%. Об этом 23 июня сообщает «Игромания», ссылаясь на данные аналитической фирмы SuperData.

Причиной стремительного роста стала бесплатная раздача игры в магазине Epic Games Store. Издание отмечает, что консольная версия GTA V всё ещё опережает компьютерную по выручке почти в четыре раза.

Напомним, GTA V — это популярная экшен-игра, разработанная компанией Rockstar Games. Её релиз состоялся в сентябре 2013 года.

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