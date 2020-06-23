Гатчина, Ленинградская область, , 11:06 — REGNUM В Ленинградской области отец решил проучить сына за проступок, посадив его на цепь. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об истязании. Об этом 23 июня сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленинградской области.

Как установило следствие, на житель Гатчинского района Ленобласти обнаружил, что его 10-летний сын без спроса взял отцовские деньги. Сначала мужчина несколько раз ударил ребенка ремнем, после чего надел на руку сына хомут с цепью и закрыл его замком, прикрепив цепь к батарее отопления.

«Со слов ребенка, отец удерживал его в таком состоянии несколько дней», — отметили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом по городу Гатчина следственного управления СК России по Ленинградской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 117 УК РФ («Истязание несовершеннолетнего»). За это грозит до семи лет лишения свободы.

«В настоящее время отец задержан органами следствия в порядке ст. 91 УПК РФ», — подчеркнули в СК, то есть до избрания меры пресечения судом.

Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года 46-летний житель Белореченска Краснодарского края посадил на цепь своего десятилетнего сына. Мужчину привлекли за незаконное лишение свободы, ребенку потребовалась реабилитация.

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В Орловской области в 2014 году полиция спасла двоих детей от их родителей, которые «воспитывали» сыновей, привязывая веревками и металлическими цепями за ноги и шею к стене и к кровати.