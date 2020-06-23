Махачкала, , 11:05 — REGNUM Пошив 74 тыс. защитных одноразовых халатов для нужд избирательной комиссии при проведении на территории Дагестана голосования по внесению поправок в Конституцию РФ обеспечила текстильная фабрика «Лавантель», расположенная в Хасавюрте. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

Предприятие специализируется на производстве постельных принадлежностей — комплектов постельного белья, одеял, подушек. В период пандемии на фабрике проведено перепрофилирование производства.

Кроме средств защиты для проведения голосования, на предприятии выполняли заказы для больниц республики.

Для медучреждений Дагестана на фабрике пошили 30 тыс. защитных комбинезонов из спандбонда и столько же защитных костюмов из бязи. Каждый день сотрудники фабрики выпускали до 2000 изделий.