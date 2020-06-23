Москва, , 10:59 — REGNUM Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» занял первое место в рейтинге 100 лучших вузов, составленном журналом Forbes.

Из 100 возможных баллов ВШЭ набрала 68,07 балла. В рейтинге 2019 года вуз занял восьмое место. Второе место занял Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, третье — Московский физико-технический институт.

Рейтинг составлялся из нескольких показателей: качество образования (50 баллов), качество преподавателей (25 баллов), международная деятельность (15 баллов) и уровень ЕГЭ (10 баллов).

Четвертое место занял Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, пятое — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

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