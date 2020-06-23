Ростов-на-Дону, , 10:57 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Общее число умерших в регионе достигло 94 человек, сообщили ИА REGNUM в облправительстве 23 июня.

Так, за сутки скончались две женщины в возрасте 81 года и 62 лет, а также двое мужчин в возрасте 61 года и 70 лет. Все пациенты имели хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 94 жителя Ростовской области.

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