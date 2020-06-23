Москва, , 11:03 — REGNUM Суточный прирост случаев заражения коронавирусом в Москве составил 1081. Об этом 23 июня сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике заболевания.

Всего на данный момент в столице число подтверждённых случаев коронавируса достигло свыше 216 тысяч. В то же время количество выздоровевших составило более 139 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Москве было выявлено 1068 новых случаев заражения коронавирусом.

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