Ростов-на-Дону, , 10:52 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 140 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число носителей SARS-CoV-2 в регионе достигло 8 тыс. 815 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве 23 июня.

Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 20 городах и районах, в том числе в Ростове-на-Дону — 64, Белокалитвинском районе — 16, и Шахтах — 11.

44,3% носителей инфекции — в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, более 18% — пожилые люди старше 66 лет, 1,4% — дети.

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