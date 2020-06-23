Пенза, , 11:07 — REGNUM В Пензенской области 23 июня подтвердился 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выявили коронавирус у 4451 жителя региона. Выздоровели после заражения 3894 человека, за сутки — 163 пациента. Скончались с начала пандемии 35 человек, за сутки — одна женщина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области еще одна пациентка скончалась от коронавируса. Женщина 1938 года рождения имела ряд сопутствующих заболеваний.

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