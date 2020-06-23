Самара, , 10:56 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции обвиняют в получении взятки за передачу сведений ритуальному агентству об умерших гражданах в Самарской области. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудник полиции в г. Отрадном передавал ритуальному агентству сведения об умерших местных жителях. Следователи считают, что за это он получил взятку 25,5 тысяч рублей.

А летом прошлого года обвиняемый получил от работника ритуального агентства 10 тысяч рублей. За это, как считают следователи, он должен был склонить начальника смены дежурной части ОМВД к передаче этой же информации.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и мелкого взяточничества. Материалы дела переданы в суд, где они будут рассмотрены по существу.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии уволили главного врача больницы, подозреваемого в даче взятки

Читайте развитие сюжета: В Самаре мужчину обвинили в посредничестве во взяточничестве