Москва, , 11:05 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 153 человека. Об этом 23 июня сообщается в официальном телеграм-канале по профилактике заболевания.

В то же время число выздоровевших за последние 24 часа составило 12 013 человек.

Всего же, по состоянию на 23 июня в России зафиксировано 599 705 случаев коронавируса в 85 регионах. Число летальных исходов с начала распространения инфекции составило 8 359 человек. В то же время 356 429 инфицированных выздоровело.

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